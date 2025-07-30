Житель Нижнекамска получил 6 лет колонии за пропаганду терроризма и призывы к насилию

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес приговор 26-летнему жителю Нижнекамска за пропаганду терроризма и призывы к насилию.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФСБ России по РТ, мужчина публиковал в Сети видео, пропагандирующие терроризм, сопровождая их собственными комментариями, призывающими к насилию в отношении группы людей по признаку религии.

В результате в отношении татарстанца было возбуждено уголовное дело по статьям «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма» и «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Приговором суда мужчине назначили 6 лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься администрированием сайтов и каналов в интернете на срок 2 года 6 месяцев.