news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 30 июля 2025 09:21

Житель Нижнекамска получил 6 лет колонии за пропаганду терроризма и призывы к насилию

Читайте нас в
Телеграм

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес приговор 26-летнему жителю Нижнекамска за пропаганду терроризма и призывы к насилию.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФСБ России по РТ, мужчина публиковал в Сети видео, пропагандирующие терроризм, сопровождая их собственными комментариями, призывающими к насилию в отношении группы людей по признаку религии.

В результате в отношении татарстанца было возбуждено уголовное дело по статьям «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма» и «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Приговором суда мужчине назначили 6 лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься администрированием сайтов и каналов в интернете на срок 2 года 6 месяцев.

#терроризм #суд
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казани и Челнах с начала 2025 года подешевела аренда «однушек»

В Казани и Челнах с начала 2025 года подешевела аренда «однушек»

29 июля 2025
Хакеры сменили тактику DDoS-атак

Хакеры сменили тактику DDoS-атак

29 июля 2025