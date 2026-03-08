Житель Нижнекамска получил 3,5 года колонии за стрельбу из пневматики в кафе

В Нижнекамске городской суд вынес приговор 36-летнему местному жителю за стрельбу в кафе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Инцидент произошел утром 17 октября 2025 года в кафе Shaurma Brazers на проспекте Мира в Нижнекамске. Мужчина выстрелил три раза из пневматического пистолета в сторону сотрудницы заведения. В результате 30-летняя работница получила ранение.

Мужчина в ходе судебного разбирательства частично признал свою вину. Суд приговорил его к 3,5 года колонии.