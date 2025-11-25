Житель Нижнекамска пойдет под суд за стрельбу из пневматики в кафе

В Нижнекамске 36-летний мужчина, устроивший стрельбу из пневматического пистолета в кафе, предстанет перед судом за хулиганство. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Инцидент произошел утром 17 октября в кафе Shaurma Brazers на проспекте Мира. Мужчина, используя в качестве оружия пневматический пистолет, произвел из него три выстрела в сторону работников заведения. В результате 30-летняя работница заведения получила ранение.

Свою вину мужчина признал полностью. Уголовное дело передали в суд.