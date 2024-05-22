Житель Нижнекамска отдал лжеброкерам 2 млн рублей

В Нижнекамске был зафиксирован очередной случай мошенничества, связанный с деятельностью псевдо-инвестиционных интернет-проектов. Жертвой аферистов стал 49-летний местный житель, потерявший более 2 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.

Как следует из заявления потерпевшего в полицию, увидев в сети рекламу о дополнительном заработке на инвестициях, он решил воспользоваться предложением, после чего с ним связался якобы сотрудник инвестиционной компании.

Введенный в заблуждение мошенниками мужчина прошел по инструкциям «финансового помощника» - оформил несколько кредитов и открыл брокерский счет в мобильном приложении, на который в период с февраля текущего года перевел все заемные средства вместе с личными сбережениями на общую сумму около 2 млн рублей.

Однако попытки вывести обещанную прибыль не увенчались успехом, а «сотрудник компании» вскоре исчез и перестал выходить на связь. Поняв, что стал жертвой мошеннической схемы, потерпевший обратился в правоохранительные органы.