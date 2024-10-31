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Происшествия 31 октября 2024 11:28

Житель Нижнекамска оформил четыре кредита и перевел мошенникам 10 млн рублей

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Мошенники обманули 38-летнего жителя Нижнекамска под предлогом продления договора услуг сотовой связи. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Мужчина сообщил полиции, что ему позвонила женщина, представившаяся менеджером сотовой компании, и заявила об истечении срока действия его сим-карты. Для продления договора она попросила сообщить ей код из полученного смс. Затем с ним связался якобы сотрудник портала «Госуслуги», сказав, что его аккаунт взломан и мошенники пытаются взять кредит.

Мужчине предложили оформить встречные займы и перевести деньги на «безопасные счета». Позже он получил инструкции от лжесотрудника Центробанка и оформил кредиты на 10 миллионов рублей в четырех банках, после чего перевел деньги на счета мошенников.

#Мошенничество
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