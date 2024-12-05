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Происшествия 5 декабря 2024 16:44

Житель Нижнекамска лишился свободы и автомобиля за то, что вновь сел пьяным за руль

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В Нижнекамске суд вынес приговор 29-летнему местному жителю за повторное пьяное вождение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

В августе водитель, ранее осужденный за управление автомобилем в нетрезвом виде, снова сел за руль Mazda 6 в состоянии алкогольного опьянения. Когда сотрудники ГАИ остановили его, он отказался пройти медосвидетельствование.

Суд приговорил мужчину к 1 году лишения свободы в колонии-поселении и лишил права управления транспортными средствами на 4 года. В свою очередь автомобиль марки Mazda конфисковали.

#пьяный водитель
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