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Житель Нижнекамска лишился свободы и автомобиля за то, что вновь сел пьяным за руль
В Нижнекамске суд вынес приговор 29-летнему местному жителю за повторное пьяное вождение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
В августе водитель, ранее осужденный за управление автомобилем в нетрезвом виде, снова сел за руль Mazda 6 в состоянии алкогольного опьянения. Когда сотрудники ГАИ остановили его, он отказался пройти медосвидетельствование.
Суд приговорил мужчину к 1 году лишения свободы в колонии-поселении и лишил права управления транспортными средствами на 4 года. В свою очередь автомобиль марки Mazda конфисковали.
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