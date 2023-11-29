Житель Нижнекамска лишился автомобиля за то, что повторно сел за руль пьяным

Житель Нижнекамска лишился автомобиля за нетрезвое вождение, сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

Мужчину за рулем Hyundai задержали автоинспекторы. После медосвидетельствования водителя отстранили от управления. Как выяснилось, ранее нижнекамец уже попадался за нетрезвое вождение, в отношении него возбудили уголовное дело.

В судебном заседании мужчина признал свою вину. Ему назначили наказание в виде 240 часов обязательных работ и лишили права управления на 2 года, а автомобиль конфисковали в собственность государства.