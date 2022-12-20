Житель Набережных Челнов обратился в суд на военкомат, который потерял его личное дело

Житель Набережных Челнов обратился в суд с иском к Призывной комиссии Челнов и военкомату Центрального и Автозаводского районов города. Об этом сообщили в пресс-службе Набережночелнинского суда.

Челнинец состоит на воинском учете с 2007 года в этом военкомате. До 2012 года ему предоставили отсрочку от призыва на службу из-за обучения. После этого до 27 лет мужчине не приходили повестки из военкомата, место жительства он не менял.

Кроме того, челнинец официально трудоустроен и проходит службу в ГУ МЧС России по РТ. Также мужчина сообщил суду, что с постановки на учет он неоднократно проходил медкомиссию в военкомате, о чем имеются отметки в его приписном, – от призыва на службу он не уклонялся.

В 2017 году, когда ему исполнилось 27 лет, он пришел в военкомат, чтобы получить военный билет. Однако там ему сообщили, что его личное дело потеряли. После этого началось восстановление личного дела.

В 2021 году Призывная комиссия Челнов признала мужчину гражданином, не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, и зачислило его в запас.

Челнинец попросил суд рассмотреть вопрос о принятии решения зачисления его в запас ВС РФ как не подлежащего призыву по достижении 27 лет и выдаче военного билета.

Набережночелнинский суд удовлетворил иск частично: решение призывной комиссии о признании не прошедшим военную службу было признано незаконным. Военкомат обязали устранить допущенные нарушения. В удовлетворении остальной части требований было отказано.