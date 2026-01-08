Житель Набережных Челнов лишился незаконно ввезенного из-за рубежа автомобиля

У жителя Набережных Челнов изъяли незаконно ввезенный из-за рубежа автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Установлено, что в 2021 году житель Набережных Челнов ввёз из-за рубежа легковой автомобиль марки Nissan, который с целью уклонения от уплаты налогов был зарегистрирован как транспортное средство для международных перевозок. Тем не менее в дальнейшем челнинец использовал автомобиль как личный транспорт и беспрепятственно передвигался по стране.

После обнаружения обмана по требованию прокурора таможенные органы провели дополнительную проверку, в результате машину задержали, а автомобилисту начислили долги и пени на сумму более 2 млн рублей. В случае их неуплаты автомобиль будет в судебном порядке изъят в пользу государства.