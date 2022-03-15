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Происшествия
15 марта 2022  11:17
Полина Шевчук

Житель Московской области обманул бугульминку, сдав в аренду в Крыму несуществующее жилье

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Полицейские Бугульмы по подозрению в мошенничестве задержали 46-летнего жителя Московской области. 

Как рассказали в пресс-службе МВД по РТ, в полицию обратилась 41-летняя жительница Бугульмы. Еще летом прошлого года женщина забронировала в Евпатории жилье. Она перевела на указанные реквизиты предоплату, после чего арендодатель перестал выходить на связь.

Выяснилось, что мошенник размещал на сайтах в интернете объявления о сдаче недвижимости. Фотографии и описание жилья он брал в Сети. Мужчина составлял договор аренды и высылал его заинтересовавшимся клиентам. После получения предоплаты аферист пропадал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» Теперь аферисту может грозить до 5 лет лишения свободы.

Полицейские проверяют причастность задержанного к аналогичным преступлениям.
 

 

#аферисты #мошенники #МВД по РТ
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