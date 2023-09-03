Житель Мензелинского района признан виновным в убийстве, совершенном 20 лет назад

В Татарстане вынесли приговор 72-летнему мужчине, признанному виновным в убийстве, покушении и угрозе убийством. Об этом сообщает старший помощник рукововдителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как выяснилось, в 2003 году мужчина вместе с двумя знакомыми поехал на рыбалку в Нижнекамский район. В какой-то момент между приятелями возник конфликт. Мужчина дождался пока знакомый уйдет спать в лодку и зарубил его топором.

Долгое время преступление оставалось не раскрытым. Следователям-криминалистам все же удалось добыть сведения, доказывающие причастность к совершению преступления.

Кроме того, по версии следствия, в августе 2022 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напал на своего соседа и пытался нанести ножевое ранение. Однако дочь потерпевшего успела спрятать отца от злоумышленника.

Суд признал мужчину виновным, при этом уголовное преследование по факту убийства, совершенного в 2003 году прекращено по не реабилитирующим основаниям. Приговором суда ему назначено наказание в виде 4 лет и 1 месяца лишения свободы.