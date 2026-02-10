news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 10 февраля 2026 12:42

Житель Менделеевского района пойдет под суд за оскорбление и истязание детей

Читайте нас в
Телеграм

В Менделеевском районе прокуратура утвердила обвинительное заключение 40-летнему местному жителю. Его обвиняют в истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

По версии следствия, с июля 2024 года по ноября 2025 года мужчина неоднократно оскорблял и избивал своих несовершеннолетних дочь и сына, причиняя им физические и нравственные страдания.

Свою вину мужчина признал. На время следствия ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело рассмотрят в Менделеевском районном суде.

#истязание ребенка #менделеевский район рт
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов в Эр-Рияде: Татарстан на ИННОПРОМе и переговоры об Играх стран ОИС в Казани

Минниханов в Эр-Рияде: Татарстан на ИННОПРОМе и переговоры об Играх стран ОИС в Казани

9 февраля 2026
ГАИ Татарстана: У каждого пешехода на одежде должен быть световозвращающий элемент

ГАИ Татарстана: У каждого пешехода на одежде должен быть световозвращающий элемент

9 февраля 2026