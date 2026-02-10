Житель Менделеевского района пойдет под суд за оскорбление и истязание детей
В Менделеевском районе прокуратура утвердила обвинительное заключение 40-летнему местному жителю. Его обвиняют в истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
По версии следствия, с июля 2024 года по ноября 2025 года мужчина неоднократно оскорблял и избивал своих несовершеннолетних дочь и сына, причиняя им физические и нравственные страдания.
Свою вину мужчина признал. На время следствия ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело рассмотрят в Менделеевском районном суде.