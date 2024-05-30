Житель Менделеевска пойдет под суд за долг по алиментам почти в 900 тысяч

В Менделеевске перед судом предстанет 39-летний местный житель. Он обвиняется в уклонении от уплаты алиментов, соощает старший помощник прокурора РТ Аделя Гайнутдинова.

В 2019 году суд обязал мужчину выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка. Однако с декабря 2023 года по март 2024 года мужчина уклонялся от уплаты алиментов, материальной помощи ребенку не оказывал. Общий долг по алиментам составил более 860 тыс. рублей.

Отмечается, что ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение.Свою вину мужчина полностью признал.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.