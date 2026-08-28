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Происшествия 28 августа 2026 12:38

Житель Мелитополя получил 24 года строгача за госизмену

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Житель Мелитополя был осужден на 24 года строгого режима за госизмену и создание схронов со взрывчаткой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

«Он осуществлял изъятие из тайников взрывчатых веществ и электронных компонентов, а также иных предметов, необходимых для сборки самодельных взрывных устройств, перевозил их и закладывал в другие оборудованные им схроны для подготовки диверсионно-террористического акта», – рассказали в ФСБ.

Такие задания мужчине давали кураторы из запрещенного в РФ террористического сообщества, куда он вступил в 2022 году. Содержимое тайников мелитополец хранил у себя дома – по месту его жительства обнаружили более 8 кг взрывчатки и два СВУ.

«Южным окружным военным судом вынесен обвинительный приговор гражданину России 1982 г.р., причастному к совершению государственной измены. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 24 года с отбыванием наказания в колонии строгого режима, со штрафом 600 тыс. рублей», – сообщили в ФСБ.

#фсб россии #подготовка теракта #Запорожская область
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