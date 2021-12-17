Житель Марий Эл устроил дебош в аэропорту Казани, его вылет в Шарм-эль-Шейх не состоялся

52-летний житель города Волжск республики Марий Эл, будучи в пьяном состоянии, нарушал общественный порядок в казанском аэропорту: громко матерился и приставал к пассажирам. На замечания никак не реагировал.

Представители компании приняли решение не допускать мужчину на борт самолета рейса Казань – Шарм-эль-Шейх. Сотрудники линейного отдела полиции в аэропорту задержали дебошира для проведения медосвидетельствования и разбирательства.

На него составили протоколы за мелкое хулиганство и появление в общественных местах в состоянии опьянения. Максимальное наказание, которое сейчас может ждать мужчину, – арест до 15 суток. Об этом сообщили в пресс-службе Казанской транспортной полиции.