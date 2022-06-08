Житель Мамадышского района РТ погиб во время спецоперации на Украине

Во время спецоперации на Украине погиб житель Мамадышского района Хайдар Афлятунов. Эту информацию «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе администрации района.

Обстоятельства гибели сержанта не уточнили. Известно, что он погиб во время выполнения боевой задачи 23 мая.

Афлятунов родился 31 марта 1993 года в селе Новый Кумазан. Там он окончил школу, после чего был призван в армию. После срочной службы молодой человек решил пойти на службу по контракту.

Погибшему было 28 лет. Его похоронили в Ульяновске. У него остались жена и маленький ребенок.