Житель Мамадыша утонул, решив искупаться на необорудованном пляже в Вятке

Сегодня около половины пятого вечера по номеру вызова экстренных служб 112 сообщили о том, что в Мамадыше мужчина утонул в Вятке в районе улицы Нагорной.

Вскоре на месте уже были спасатели ЗПСО №5, которые через некоторое время нашли тело 34-летнего мужчины в десяти метрах от берега. Затем его передали полицейским.

По предварительной версии, мужчина, будучи пьяным, решил искупаться в необорудованном месте. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.