Житель Малой Шильны попал в больницу после пожара в доме

В Тукаевском районе Татарстана, в деревне Малая Шильна, произошел пожар в одном из домов на улице Восточной.

Как рассказали «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, пожар произошел в одноэтажном бревенчатом доме на две семьи. Площадь возгорания составила шесть квадратных метров.

‎В результате пожара пострадал 48-летний мужчина, с отравлением продуктами горения его госпитализировали в БСМП Набережных Челнов.

Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.