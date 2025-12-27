news_header_top
Происшествия 27 декабря 2025 14:08

Житель Малой Шильны попал в больницу после пожара в доме

В Тукаевском районе Татарстана, в деревне Малая Шильна, произошел пожар в одном из домов на улице Восточной.

Как рассказали «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, пожар произошел в одноэтажном бревенчатом доме на две семьи. Площадь возгорания составила шесть квадратных метров.

‎В результате пожара пострадал 48-летний мужчина, с отравлением продуктами горения его госпитализировали в БСМП Набережных Челнов.

Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

