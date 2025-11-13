Житель Липецкой области получил условный срок за поджог автомобиля в Татарстане

Суд вынес приговор 24-летнему жителю города Грязи, который поджег чужой автомобиль Skoda в Кукморском районе Татарстана.

Как сообщает прокуратура Татарстана, мужчине предложили деньги за то, чтобы он поджег конкретный автомобиль. Для этого он специально приехал в Кукмор, остановился в гостинице и получил инструкции, где найти бутылку с горючей жидкостью.

Ночью он облил машину и поджег ее. Все это он сфотографировал и снял на видео для заказчика. Ущерб от поджога составил более 2,2 миллиона рублей.

Мужчина полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет условно. Он должен выплатить владельцу автомобиля 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Его собственный автомобиль останется под арестом до тех пор, пока он не выплатит эту сумму.