news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 13 ноября 2025 17:47

Житель Липецкой области получил условный срок за поджог автомобиля в Татарстане

Читайте нас в
Телеграм

Суд вынес приговор 24-летнему жителю города Грязи, который поджег чужой автомобиль Skoda в Кукморском районе Татарстана.

Как сообщает прокуратура Татарстана, мужчине предложили деньги за то, чтобы он поджег конкретный автомобиль. Для этого он специально приехал в Кукмор, остановился в гостинице и получил инструкции, где найти бутылку с горючей жидкостью.

Ночью он облил машину и поджег ее. Все это он сфотографировал и снял на видео для заказчика. Ущерб от поджога составил более 2,2 миллиона рублей.

Мужчина полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет условно. Он должен выплатить владельцу автомобиля 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Его собственный автомобиль останется под арестом до тех пор, пока он не выплатит эту сумму.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Путин пригласил делегацию Казахстана на форум «Формируя будущее» в Казани

Путин пригласил делегацию Казахстана на форум «Формируя будущее» в Казани

12 ноября 2025
Минниханов ознакомился с инновационными разработками в индустриальном парке в Хучжоу

Минниханов ознакомился с инновационными разработками в индустриальном парке в Хучжоу

13 ноября 2025