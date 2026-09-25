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Происшествия 25 сентября 2026 19:48

Житель Липецка получил срок за передачу Украине фотографий поезда ВС РФ

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Житель Липецка получил срок по делу о госизмене, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Второго Западного окружного военного суда.

Сообщается, что 63-летний мужчина сфотографировал поезд Вооруженных Сил РФ, а затем отправил жителю Украины, сообщив о месте расположения Ж/Д состава и направления следования. Также он неоднократно переводил деньги на нужды ВСУ, в том числе батальона Азов*.

Мужчину признали виновным. Ему назначено 13 лет лишения свободы, 3 из которых он проведет в тюрьме, еще 10 – в колонии строгого режима. Кроме того, мужчину оштрафовали на 500 тыс. рублей, а после отбывания наказания его свобода будет ограничена на 1 год.

*признан террористической организацией и запрещен на территории РФ

#госизмена
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