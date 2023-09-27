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Житель Лениногорска выплатил долг по кредиту, чтобы не расставаться с компьютером
Татарстанец погасил долги ради техники, сообщает пресс-служба республиканского Управления судебных приставов.
Как выяснилось, житель Лениногорска взял кредит в банке, условия договора до конца не выполнил – перестал вносить платежи. Сумма долга – 55,5 тыс. рублей. В результате приставы возбудили исполнительное производство по взысканию долга.
Должник под разными предлогами отказывался погашать долг. Лишь после того, как судебный пристав-исполнитель наложил арест на компьютерную технику и сообщил о реализации имущества на торгах, мужчина погасил имеющуюся задолженность ради сохранения техники.
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