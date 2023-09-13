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Житель Лениногорска с ожогами попал в больницу после пожара в квартире
Сегодня в 08.15 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что на улице Спортивная в Лениногорске загорелась квартира. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Прибыв на место, пожарные установили, что в квартире жилого дома коридорного типа на первом этаже загорелась мебель. Предварительная площадь пожара составила 4 квадратных метра.
До прибытия пожарно-спасательных подразделений из горящей квартиры самостоятельно эвакуировался 29-летний мужчина. С ожогами тела 1-2 степени (40 %) его госпитализировали в Лениногорскую ЦРБ.
В 08.23 огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение.
Причина пожара устанавливается.
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