Житель Лениногорска с ожогами попал в больницу после пожара в квартире

Сегодня в 08.15 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что на улице Спортивная в Лениногорске загорелась квартира. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Прибыв на место, пожарные установили, что в квартире жилого дома коридорного типа на первом этаже загорелась мебель. Предварительная площадь пожара составила 4 квадратных метра.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений из горящей квартиры самостоятельно эвакуировался 29-летний мужчина. С ожогами тела 1-2 степени (40 %) его госпитализировали в Лениногорскую ЦРБ.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В 08.23 огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение.

Причина пожара устанавливается.

