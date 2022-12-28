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Происшествия
28 декабря 2022  15:39
Полина Шевчук

Житель Лениногорска выплатил 590 тыс. рублей долга по кредитам, чтобы улететь за границу

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Житель Лениногорска задолжал банкам более 590 тыс. рублей по кредитам. Оплачивать долги татарстанец не спешил, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УФССП России по РТ.

Мужчина решил выехать в тур за границу. Однако из-за долгов сделать этого не мог. Тогда татарстанец оплатил полностью задолженность, в том числе 42 тысячи исполнительского сбора.

«На сегодня более 123 000  татарстанцев из-за финансовых обязательств не могут пересечь границу России. ГУФССП России по Республике Татарстан настоятельно рекомендует погашать долги в добровольном порядке в установленный законом срок», – напомнили в ведомстве.

 

#долги #пристав
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