Житель Лениногорска выплатил 590 тыс. рублей долга по кредитам, чтобы улететь за границу

Житель Лениногорска задолжал банкам более 590 тыс. рублей по кредитам. Оплачивать долги татарстанец не спешил, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УФССП России по РТ.

Мужчина решил выехать в тур за границу. Однако из-за долгов сделать этого не мог. Тогда татарстанец оплатил полностью задолженность, в том числе 42 тысячи исполнительского сбора.

«На сегодня более 123 000 татарстанцев из-за финансовых обязательств не могут пересечь границу России. ГУФССП России по Республике Татарстан настоятельно рекомендует погашать долги в добровольном порядке в установленный законом срок», – напомнили в ведомстве.