Житель Лениногорска, истязавший пасынка, получил три года «условки»

В Лениногорске вынесли приговор 33-летнему местному жителю, который на протяжении восьми месяцев истязал пасынка. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Установлено, что в период с марта по октябрь 2022 года мужчина неоднократно наносил побои ребенку, причиняя ему физические и моральные страдания.

Суд назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год. Приговор в законную силу не вступил.