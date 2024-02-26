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Происшествия 26 февраля 2024 16:14

Житель Лениногорска, истязавший пасынка, получил три года «условки»

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В Лениногорске вынесли приговор 33-летнему местному жителю, который на протяжении восьми месяцев истязал пасынка. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Установлено, что в период с марта по октябрь 2022 года мужчина неоднократно наносил побои ребенку, причиняя ему физические и моральные страдания.

Суд назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год. Приговор в законную силу не вступил.

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