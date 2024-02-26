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Житель Лениногорска, истязавший пасынка, получил три года «условки»
В Лениногорске вынесли приговор 33-летнему местному жителю, который на протяжении восьми месяцев истязал пасынка. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Установлено, что в период с марта по октябрь 2022 года мужчина неоднократно наносил побои ребенку, причиняя ему физические и моральные страдания.
Суд назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год. Приговор в законную силу не вступил.
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