Житель Лениногорска испугался обвинения в госизмене и перевел мошенникам 1,5 млн рублей

В Лениногорском районе 55-летний местный житель стал жертвой мошенников, пытаясь избежать уголовной ответственности за госзимену.

Как сообщают в пресс-службе МВД по РТ, мужчине пришло смс от начальника с указанием, что скоро с ним свяжется «куратор». Спустя несколько минут мужчине поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что со счета потерпевшего мошенники пытаются снять деньги и оформить на него кредит. Звонивший также добавил, что мужчина может стать пособником ВСУ и предателем Родины, и чтобы себя реабилитировать необходимо сотрудничать.

Доверчивый татарстанец испугался и согласился на все условия. Следующие звонки поступали от лжеследователя, который объяснил всю преступную схему: на имя мужчины берется кредит и отправляется на поддержку ВСУ. Для того, чтобы закрыть незаконно оформленный займ, мужчине предложили оформить кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

Мужчина поверил мошенникам и перевел больше 1,5 млн рублей. От дальнейших опрометчивых поступков потерпевшего уберегла племянница: она услышала странные переговоры мужчины по телефону, выхватила телефон и прервала разговор.

Расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество».