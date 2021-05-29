Житель Лаишевского района организовал в своем гараже домашний музей советских вещей

Житель Лаишевского района Татарстана Равиль Камалов организовал в собственном гараже домашний музей вещей времен СССР. В небольшой комнате хозяйственной постройки он разместил экспозицию винтажных и раритетных предметов. Экспонаты Камалов сопроводил юмористическими надписями, пишет газета «Камская новь».

В экспозиции можно увидеть фотоаппараты, керосиновые лампы, транзисторы и старые модели часов, в сетке-авоське — советский набор продуктов. Утюги разных времен расставлены на полке под эмалированными мисками с деревянными ложками. Вымпелы бригад социалистического труда смотрят на военные кители и буденовку.

Электромангал, керосинка и электрический обогреватель-абажур соседствуют с термосами и самоварами.

Равиль Камалов собрал также целую коллекцию моделей мобильных телефонов — от рации до современного смартфона, а также раритетные дисковые стационарные аппараты.

Тут же под потолком подвешена детская люлька, а на полках расположились настоящее деревянное веретено, советские магазинные весы, швейная машинка на чугунной подставке, алюминиевая стиральная доска и старые печатные машинки.

Равиль Камалов вызывает у местных жителей восхищение своей увлеченностью. Он не только организовал выставку раритетов, но и знает многие интересные и не слишком известные факты, связанные с экспонатами.

Фото: газета «Камская новь».