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Житель Лаишево получил год лишения свободы за нападение на пристава
В Лаишево вынесли приговор алиментщику, который напал на судебного пристава, сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.
Как выяснилось, мужчина задолжал алименты на содержание двоих детей на сумму более 300 тысяч рублей. Когда пристав-исполнитель составила акт ареста на мотоцикл должника, он напал на пристава. В результате пристав получила телесные повреждения.
После мужчина все же погасил долг, но это не избавило его от уголовной ответственности. Накануне районный суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год. Наказание условное с испытательным сроком на 6 месяцев, дополнили в ведомстве.
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