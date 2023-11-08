Житель Лаишево получил год лишения свободы за нападение на пристава

В Лаишево вынесли приговор алиментщику, который напал на судебного пристава, сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.

Как выяснилось, мужчина задолжал алименты на содержание двоих детей на сумму более 300 тысяч рублей. Когда пристав-исполнитель составила акт ареста на мотоцикл должника, он напал на пристава. В результате пристав получила телесные повреждения.

Фото: Пресс-служба республиканского Управления судебных приставов

После мужчина все же погасил долг, но это не избавило его от уголовной ответственности. Накануне районный суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год. Наказание условное с испытательным сроком на 6 месяцев, дополнили в ведомстве.