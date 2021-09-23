Житель Кукморского района обнаружил предмет, похожий на снаряд

Сегодня в Кукморском районе местный житель нашел с помощью металлоискателя за зданием пожарно-спасательной части предмет, похожий на снаряд. О находке он сообщил в пожарную часть, а те, в свою очередь, сообщили в единую дежурно-диспетчерскую службу. Об этом сообщает редакция газеты «Хезмәт даны».

Фото: © газета «Хезмәт даны»

Сейчас участок между торговым центром «Ратмир» и зданием пожарной части оцеплен. Глава ОМВД России по Кукморскому району Рамиль Нургалиев заявил, что сейчас ведется расследование.