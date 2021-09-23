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Ру Тат
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23 сентября 2021  10:55
Павел Климчак

Житель Кукморского района обнаружил предмет, похожий на снаряд

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Сегодня в Кукморском районе местный житель нашел с помощью металлоискателя за зданием пожарно-спасательной части предмет, похожий на снаряд. О находке он сообщил в пожарную часть, а те, в свою очередь, сообщили в единую дежурно-диспетчерскую службу. Об этом сообщает редакция газеты «Хезмәт даны».

 

Фото: © газета «Хезмәт даны»

Сейчас участок между торговым центром «Ратмир» и зданием пожарной части оцеплен. Глава ОМВД России по Кукморскому району Рамиль Нургалиев заявил, что сейчас ведется расследование.

Сегодня в Кукморском районе местный житель нашел с помощью металлоискателя за зданием пожарно-спасательной части предмет, похожий на снаряд. О находке он сообщил в пожарную часть, а те, в свою очередь, сообщили в единую дежурно-диспетчерскую службу. Об этом сообщает редакция газеты «Хезмәт даны».

 

Фото: © газета «Хезмәт даны»

Сейчас участок между торговым центром «Ратмир» и зданием пожарной части оцеплен. Глава ОМВД России по Кукморскому району Рамиль Нургалиев заявил, что сейчас ведется расследование.

#металлоискатель #снаряд
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