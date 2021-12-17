Житель Красноярска попался в Татарстане с семью пакетами марихуаны в авто

В Верхнеуслонском районе Татарстана на посту «Малиновка» автоинспекторы остановили автомобиль Hyundai, за рулем которого был 25-летний житель Красноярска.

Как рассказали в пресс-службе МВД по РТ, во время досмотра авто полицейские обнаружили 7 свертков с неким веществом. Экспертиза установила, что в пакетах была марихуана общим весом более 1,7 кг.

Водитель пояснил, что приобрел «травку» через интернет-магазин, забрал ее в тайнике в Московской области и вез домой якобы для личного использования. Но автоинспекторы не поверили юноше, так как помимо наркотиков в машине были весы, множество пакетов и липкая лента.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».