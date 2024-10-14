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Происшествия 14 октября 2024 19:34

Житель Краснодарского края получил срок за удар полицейского на вокзале в Казани

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Вахитовский районный суд Казани вынес приговор жителю Краснодарского края, который несколько раз ударил ногой полицейского.

По данным Приволжской транспортной прокуратуры, в феврале 2024 года в вечернее время в здании вокзала станции Казань-1 сотрудники транспортной полиции задержали мужчину по подозрению в совершении административного правонарушения. Мужчина оказал сопротивление и несколько раз ударил ногой полицейского.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет и 4 месяцев лишения свободы, которое он будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

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