Житель Краснодарского края получил срок за удар полицейского на вокзале в Казани

Вахитовский районный суд Казани вынес приговор жителю Краснодарского края, который несколько раз ударил ногой полицейского.

По данным Приволжской транспортной прокуратуры, в феврале 2024 года в вечернее время в здании вокзала станции Казань-1 сотрудники транспортной полиции задержали мужчину по подозрению в совершении административного правонарушения. Мужчина оказал сопротивление и несколько раз ударил ногой полицейского.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет и 4 месяцев лишения свободы, которое он будет отбывать в исправительной колонии общего режима.