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Происшествия 29 сентября 2026 19:48

Житель Краснодара получил 18 лет колонии за финансирование ВСУ

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Житель Краснодара получил 18 лет колонии за финансирование ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Южного окружного военного суда.

Установлено, что с 24 февраля по 1 июня 2022 года мужчина общался с жителем Украины и согласился администрировать пропагандистский канал. Кроме того, он участвовал в сборе денег для ВСУ, размещая информацию о способах перевода средств для закупки дронов и военной амуниции, а также выложил в канал персональные данные троих военнослужащих ВС РФ.

Противоправную деятельность выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по региону.

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