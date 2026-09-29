Житель Краснодара получил 18 лет колонии за финансирование ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Южного окружного военного суда.

Установлено, что с 24 февраля по 1 июня 2022 года мужчина общался с жителем Украины и согласился администрировать пропагандистский канал. Кроме того, он участвовал в сборе денег для ВСУ, размещая информацию о способах перевода средств для закупки дронов и военной амуниции, а также выложил в канал персональные данные троих военнослужащих ВС РФ.

Противоправную деятельность выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по региону.