Житель Кемеровской области попался в Челнах с 2 кг наркотиков

МВД по РТ

В Набережных Челнах на посту «Тула-1» автоинспекторы остановили Subaru, за рулем которой находился 46-летний житель Кемеровской области.

Как рассказали в пресс-службе МВД по РТ, водитель сильно нервничал, поэтому полицейские решили проверить содержимое машины. Под обшивкой задних дверей и под передней панелью были найдены несколько свертков с неизвестным веществом.

Экспертиза установила, что в пакетах было 945 г марихуаны и 936 г гашиша.

Мужчина пояснил, что забрал наркотики в тайнике в Сергиевом Посаде и вез в Кемеровскую область.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

