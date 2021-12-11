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Ру Тат
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Происшествия
11 декабря 2021  18:02
Полина Шевчук

Житель казанской пятиэтажки получил ожоги на пожаре в своей квартире

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Пожар в дома № 103 по улице Качалова в Казани вспыхнул сеголня в 17.11. Сообщение об этом поступило по номеру вызова пожарной охраны 101, рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На месте было установлено, что горели вещи в квартире на пятом этаже пятиэтажки. Из горящей квартиры был спасен один человек. Пожарные передали его медикам скорой. Пострадавшего с ожогами 5% тела доставили в РКБ.

Кроме того, из здания самостоятельно вышли четыре жильца.

Площадь пожара составила 2 кв. метра.  Его причины устанавливаются.

#спасли из огня #получил ожоги #МЧС РТ
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