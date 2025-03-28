Жители казанской многоэтажки остались без газа из-за стекловаты в дымоходах

В Казани в одном из домов на улице Даурской обнаружили стекловату в дымоотводящих шахтах.

Как стало известно «Татар-информу» от пресс-службы Жилинспекции Татарстана, техобслуживание газового оборудования проводилось здесь три недели назад.

«Тревогу забила управляющая «ЖКХ Танкодром» – выявили засор в дымоотводящих шахтах. Аварийно-диспетчерская служба «Казаньгоргаз» отключила дом от газоснабжения. После завершения работ и предоставления акта трубо-печной службы – восстановили», – отметили в пресс-службе.

Засор в дымоотводящей трубе опасен для жизни и здоровья человека. При использовании газовых приборов важны два условия: постоянный приток свежего воздуха и беспрепятственное удаление продуктов сгорания газа – эту функцию выполняют вентиляция и дымоход. Если хотя бы одно из этих условий не соблюдается, есть риск отравления угарным газом.

Инспекция выясняет все обстоятельства и проверяет исполнение обязательств со стороны управляющих компаний и газовой службы.