Житель Казани задолжал более полумиллиона по штрафам и лишился авто прямо на дороге

Автомобиль, водитель которого десятки раз нарушил ПДД и не выплачивал штрафы, автоинспекторы обнаружили во время надзора за дорожным движением.

При проверке документов и обращении к специализированным базам данных МВД выяснилось, что у 39-летнего водителя Skoda Octavia имеются неоплаченные штрафы на общую сумму 519 тысяч рублей.

В отношении водителя составили 184 административных материала, а иномарку отправили на спецстоянку.