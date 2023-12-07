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Происшествия 7 декабря 2023 17:21

Житель Казани задолжал более полумиллиона по штрафам и лишился авто прямо на дороге

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Автомобиль, водитель которого десятки раз нарушил ПДД и не выплачивал штрафы, автоинспекторы обнаружили во время надзора за дорожным движением.

При проверке документов и обращении к специализированным базам данных МВД выяснилось, что у 39-летнего водителя Skoda Octavia имеются неоплаченные штрафы на общую сумму 519 тысяч рублей.

В отношении водителя составили 184 административных материала, а иномарку отправили на спецстоянку.

#автоинспекторы #штрафы за нарушение пдд
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