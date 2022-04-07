Житель Казани задержан за производство и продажу нелицензионного алкоголя

В Казани сотрудники полиции узнали, что в одном из гаражей в Дербышках мужчина производит и продает нелицензионный алкоголь, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Подозреваемый в незаконном бизнесе был задержан. Им оказался 61-летний мужчина. Из гаража полицейские изъяли 176 пластиковых канистр со спиртосодержащей жидкостью. Экспертиза установила, что в бутылках была жидкость, с содержанием этилового спирта в 93%. Общая стоимость изъятого превысила 200 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый на время следствия будет находиться под подпиской о невыезде.

