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Происшествия
7 апреля 2022  11:02
Полина Шевчук

Житель Казани задержан за производство и продажу нелицензионного алкоголя

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В Казани сотрудники полиции узнали, что в одном из гаражей в Дербышках мужчина производит и продает нелицензионный алкоголь, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Подозреваемый в незаконном бизнесе был задержан. Им оказался 61-летний мужчина. Из гаража полицейские изъяли 176 пластиковых канистр со спиртосодержащей жидкостью. Экспертиза установила, что в бутылках была жидкость, с содержанием этилового спирта в 93%. Общая стоимость изъятого превысила 200 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый на время следствия будет находиться под подпиской о невыезде.
 

 

#паленый алкоголь #МВД по РТ
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