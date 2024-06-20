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Житель Казани задержан за ограбление православного храма в Подмосковье
В Раменском городском округе Подмосковья произошла кража из православного храма в деревне Островцы. Злоумышленник проник в церковь, похитил деньги из ящика для пожертвований, а также разбил стекло на иконе Святителя Николая Чудотворца и забрал золотые украшения, которые прихожане оставляли в дар святому, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.
Вскоре сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого - 25-летнего ранее судимого жителя Казани. Он был взят с поличным в одном из общежитий на территории Тульской области в ходе спецоперации, проведенной сотрудниками полиции Московской области при силовой поддержке Росгвардии.
Часть похищенного из храма имущества была изъята из ломбарда, куда злоумышленник успел его сбыть.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «кража с незаконным проникновением в жилище». Он взят под стражу на период следствия.
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