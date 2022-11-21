Житель Казани вышел в полуфинал конкурса от билайн

Конкурс «Твоя история с билайном», посвященный 30-летию оператора, выходит на финишную прямую. Оператор провел полуфиналы, в которых жюри конкурса оценило лучшие истории клиентов о том, какую роль билайн сыграл в их жизни или жизни друзей. Одна из них принадлежит жителю Казани Булату Садеретдинову.

В своей истории Булат рассказал, как мобильная связь помогла ему вызвать спасателей, когда он оказался один на один в лесу с кабаном. В тот день Булат, собирая грибы, не заметил, как забрел в чащу, а рядом с ним внезапно возникла стая кабанов, один из которых разъяренно погнался за ним. Тогда Булат в спешке забрался на ближайшее дерево, откуда благодаря устойчивому сигналу билайна сумел дозвониться до экстренной службы, а также отправить свои координаты. Спустя несколько часов он был спасен.

Судя по сюжетам других историй, присланных на конкурс жителями Поволжья и Урала, благодаря сотовой связи около полусотни человек нашли свою любовь, более 17 потерявшихся отыскали дорогу, 4 человека завязали дружбу и один человек даже спасся при столкновении с медведем. Кроме того, билайн помог 2 людям справиться с боязнью пчел, а еще 2 студента сдали экзамен на «отлично».

Всего за тридцать лет работы оператора у клиентов накопилось множество историй: на конкурс было прислано более 4 тысяч рассказов. Чаще всего это были истории про любовь, отношения с близкими, первый опыт использования сотовой связи, а также использование связи в удаленных местах. При этом в 70% случаев помог звонок, в 30% случаев – мобильный интернет.

Сейчас у жителей Татарстана есть возможность посмотреть истории полуфиналистов и поддержать своего земляка, проголосовав за вручение ему приза зрительских симпатий на сайте проекта.

Итоги народного голосования за приз зрительских симпатий оператор подведет до 1 декабря. Победители получат промокоды в интернет-магазин билайна.

Финал конкурса «Твоя история с билайном» пройдет в Москве 8 декабря. От Урала и Поволжья конкурса выбрало историю пермяка Виктора Попова.

15 декабря на сайте билайна можно будет посмотреть спектакль с участием профессиональных актеров театра и кино, основанный на пяти самых захватывающих историях по результатам региональных полуфиналов. Все пять финалистов получат 30 лет связи билайн без абонентской платы, а автор лучшего рассказа получит миллион рублей. Реклама. ПАО «ВымпелКом». beeline.ru