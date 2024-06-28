Житель Казани выплатил долг по налогам, чтобы не лишиться Jaguar

Житель Казани избавился от долгов по налогам, чтобы не потерять автомобиль марки Jaguar. Об этом сообщает пресс-служба Управления судебных приставов Татарстана.

Мужчина накопил задолженность по налогам, которая к июню достигла 148 тысяч рублей. Он является владельцем белого автомобиля Jaguar.

Во время судебного заседания один из приставов-исполнителей Московского района заметил автомобиль премиальной марки. Он сообщил об этом своему коллеге, ведущему исполнительное производство должника, и тот быстро приехал к парковке у Московского районного суда.

Пристав-исполнитель арестовал автомобиль. Должнику сообщили, что его иномарку эвакуируют на специальную стоянку, и он решил полностью оплатить долг на месте.