Житель Казани выкладывает в соцсетях видео своих издевательств над животными

В Казани появился живодер, который выкладывает в социальных сетях видео, на которых издевается над животными. Ролики мужчина записывает вместе со своей возлюбленной.

Так, на одном из видео живодер держит в руках пойманного голубя. Затем он начинает прыскать ему в голову дезодорантом, от чего голубь умирает. После этого мужчина выбрасывает птицу из окна. На другом ролике живодер подвешивает голубя на веревке с помощью прищепки. По очевидным причинам, мы не можем разместить видео издевательств над животными.

Как стало известно ИА «Татар-информ», живодером заинтересовались сотрудники полиции.