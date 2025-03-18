Житель Казани вошел в число победителей Национальной премии бизнес-коммуникаций

В Москве состоялась церемония награждения победителей VIII сезона Национальной премии бизнес-коммуникаций. Под концепцией «Вы — отражение маркетинга, или маркетинг — отражение вас?» обладателями премии стали 106 человек, чьи кейсы задали ориентиры для развития бизнес-коммуникаций в России.

В VIII сезоне премии, которая ежегодно отмечает выдающиеся достижения в сфере бизнес- и маркетинговых коммуникаций, специалист по маркетингу из Казани Руслан Кадыров был удостоен сразу двух наград: золота в номинации «Лучший эксперт по маркетинговым коммуникациям» и титула Trendsetter. НПБК. Эффективность» – престижной награды в области бизнес-коммуникаций, отмечающей лучшие маркетинговые и технологические практики.

Премия учреждена в 2015 году в качестве ежегодного проекта Ассоциации коммуникационных агентств России. Ключевая цель проекта - определить лучших маркетологов и отметить эффективную деятельность агентств, брендов и медиа, сформировав единый рейтинг лучших маркетинговых практик. Лидеров индустрии ежегодно выбирает профессиональный экспертный совет, в состав которого входит более 100 ведущих специалистов в сфере бизнес-коммуникаций: владельцы крупнейших международных и российских компаний, топ-менеджеры ведущих брендов, крупнейшие игроки медиарынка, представители СМИ, аудиторских и исследовательских компаний.