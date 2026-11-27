Фото: © «Татар-информ»

Жители Казани могут позволить себе 269 чашек капучино в месяц. По этому показателю столица РТ заняла второе место, уступив лишь Москве. Об этом «Татар-информу» сообщили в сервисе hh.ru.

Так, в Казани медиана предлагаемой зарплаты составляет 83,5 тысячи рублей. При этом средняя стоимость капучино в городе составляет 310 рублей. Соответственно, жители столицы Татарстана могут позволить себе 269 чашек капучино в месяц.

Лидером «индекса кофе» стала Москва, где житель может себе позволить 305 чашей любимого напитка ежемесячно. Тройку замыкает Новосибирск – 267. Также в топ-5 вошли Омск (254) и Тюмень (253).