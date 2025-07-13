Житель Казани ударил ножом собутыльника и вызвал скорую, но тот умер

Житель столицы Татарстана обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

По версии следствия, утром 18 марта 2025 года казанец вместе с двумя товарищами распивал алкоголь на территории гаражного кооператива в Московском районе города.

«На почве внезапно возникших неприязненных отношений» злоумышленник достал нож и ранил им одного из собутыльников в грудь и бедро. Затем он взял телефон жертвы, вызвал на место скорую помощь и скрылся.

Однако потерпевший скончался от полученных ранений до приезда медиков.