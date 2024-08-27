Архитектор из Казани рассказал Мишустину про проект в Татарстане

Руководитель архитектурного бюро «Диалог/Урбан планинг», преподаватель Казанского архитектурно-строительного университета, Казанского художественного училища Алмаз Валиуллин рассказал главе правительства РФ Михаилу Мишустину об архитектурном проекте, который реализует его бюро в Татарстане.

Напомним, недавно Мишустин встретился с участниками образовательного проекта «Архитекторы.рф». Встреча состоялась на полях форума «Развитие малых городов и исторических поселений», сообщает пресс-служба правительства России. Валиуллин из Казани стал выпускником первого потока.

«Знакомство с новыми сокурсниками, опыт, знания, которые я получил во время обучения, невероятные спикеры вдохновили меня на создание своего бюро. И сейчас моё бюро занимается реализацией проекта в городе Тетюши Республики Татарстан. Проект – победитель конкурса малых городов. Реализация этого проекта способствует созданию соответствующей инфраструктуры, увеличению туристического потока и вследствие этого – развитию уникального бренда Тетюш, визитной карточки Республики Татарстан на волжской магистрали», - поделился спикер.

Он добавил, что специалисты из его бюро также проектируют объекты для регионов Дальнего Востока. Так, в 2022-м ими был реализован проект в городе Нюрба Республики Саха (Якутия).

«Этот проект попал в список семи лучших проектов республики и вошёл в реестр лучших практик Минстроя России. Благодаря таким наградам мы получаем вдохновение на реализацию новых проектов для наших городов», - рассказал Валиуллин.

Образовательная программа профессионального развития для специалистов в области архитектуры, градостроительства и государственного управления «Архитекторы.рф» действует с 2018 года в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» по поручению Президента России Владимира Путина. В 2021 году Мишустин по итогам форума «Среда для жизни» в Нижнем Новгороде поручил продлить реализацию программы до 2024-го. В этом году проходит обучение шестого потока архитекторов – 100 финалистов.