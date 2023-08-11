Житель Казани, ранее судимый за дискредитацию ВС РФ, попался на экстремизме в сети

Во время мониторинга Интернета полицейские обратили внимание на публикацию, содержавшую признаки экстремизма. Выяснилось, что материал опубликовал житель Казани, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Отмечается, что этот мужчина уже дважды привлекался к ответствености за демонстрирования экстремистской символики и за публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ. Тогда суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей и арестовал на 14 суток.

Сейчас по размещенным мужчиной в Интернете высказываниям, которые на сей раз направлены на возбуждение вражды в отношении лиц, выделенных по национальному признаку, полицейские собрали и направили материал в СК РФ по РТ, где будет принято процессуальное решение.