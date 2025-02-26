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Происшествия 26 февраля 2025 14:10

Житель Казани предстанет перед судом за незаконную регистрацию почти трех тысяч мигрантов

В Казани местного жителя будут судить по обвинению в организации незаконной миграции. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По информации следователей, в 2022-2024 годах мужчина вместе с сообщником подделывали регистрацию для иностранцев, получая за это деньги — от 3 до 5 тысяч рублей. Они заключали фиктивные трудовые договоры и аренды жилья, хотя фактически иностранцы не работали и не жили по указанным адресам.

В результате было незаконно зарегистрировано около трех тысяч человек. Дело передано в суд.

#нелегальные мигранты #Уголовное дело
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