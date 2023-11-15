Житель Казани предстанет перед судом за незаконную организацию азартных игр

Организатор подпольного клуба азартных игр в Казани предстанет перед судом, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, 32-летний мужчина арендовал нежилое помещение на втором этаже одного из домов по улице Липатова. Предприимчивый казанец приобрел 20 мониторов, 23 системных блока, а также иное оборудование и с февраля до сентября 2023 года проводил незаконные азартные игры.

Незаконную деятельность удалось обнаружить следователям вместе с экономическими полицейскими.

Причастность к совершению преступления казанец признал полностью. Следователи собрали все необходимые доказательства, уголовное дело направлено в суд.

Фото: СУ СКР по РТ

Незаконную деятельность удалось обнаружить следователям вместе с экономическими полицейскими.

Причастность к совершению преступления казанец признал полностью. Следователи собрали все необходимые доказательства, уголовное дело направлено в суд.