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Житель Казани предстанет перед судом за незаконную организацию азартных игр
Житель Казани предстанет перед судом за незаконную организацию азартных игр
Организатор подпольного клуба азартных игр в Казани предстанет перед судом, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следователей, 32-летний мужчина арендовал нежилое помещение на втором этаже одного из домов по улице Липатова. Предприимчивый казанец приобрел 20 мониторов, 23 системных блока, а также иное оборудование и с февраля до сентября 2023 года проводил незаконные азартные игры.
Незаконную деятельность удалось обнаружить следователям вместе с экономическими полицейскими.
Причастность к совершению преступления казанец признал полностью. Следователи собрали все необходимые доказательства, уголовное дело направлено в суд.
Незаконную деятельность удалось обнаружить следователям вместе с экономическими полицейскими.
Причастность к совершению преступления казанец признал полностью. Следователи собрали все необходимые доказательства, уголовное дело направлено в суд.
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