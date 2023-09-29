Житель Казани предстанет перед судом за незаконное проведение азартных игр

В суд направлено уголовное дело в отношении неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности 45-летнего жителя Казани, обвиняемого в организации и проведении азартных игр. Об этом сообщают в пресс-службе МВД России по РТ.

По версии следствия, зимой 2023 года мужчина с целью проведения азартных игр приобрел необходимую оргтехнику, в том числе 19 системных блоков, 21 монитор, которые установил на цокольном этаже одного из зданий города.

Противоправная деятельность была пресечена 18 апреля в результате спланированных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.

Мужчина свою вину признал. Следователи собрали все обходимые доказательства и направили уголовное дело в суд.