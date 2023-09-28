Житель Казани предстанет перед судом за интим с малолетними родственницами

Казанец предстанет перед судом по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в период с 2009 по 2022 годы мужчина, оставаясь наедине со своими дальними малолетними родственницами, совершал в отношении девочек, которым на тот момент было от 3 до 11 лет, насильственные действия сексуального характера. Противоправная деятельность была пресечена в январе 2023 года, когда мать одной из потерпевших узнала от дочери о произошедшем и обратилась в полицию.

Следователи изъяли у мужчины цифровые носители с видеозаписями совершенных преступлений, а также досконально изучено его окружение. В результате были установлены еще четыре пострадавшие девочки.

В настоящее время мужчину заключили под стражу.

Казанцу предъявлено обвинение в 12 эпизодах преступной деятельности. Следователи собрали все необходимые доказательства и направили уголовное дело в суд.