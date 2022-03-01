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Происшествия
1 марта 2022  11:56
Павел Климчак

Житель Казани поверил лжесотруднику банка и перевел мошенникам более 2 млн рублей

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В середине февраля жителю Казани на телефон позвонил незнакомец, который представился работником банка Анатолием Стрельниковым. Он рассказал мужчине, что якобы его счет взломали и от его имени оформили несколько кредитов.

После этого он сообщил, что для отмены этих операций нужно оформить такие же кредиты. Казанец поверил аферисту и в течение следующих нескольких дней оформлял в четырех банках займы на большие суммы, которые потом перевел через банкомат на продиктованный счет. Всего он перечислил около 2,3 млн рублей.

В какой-то момент лжесотрудник банка перестал выходить на связь, и казанец понял, что стал жертвой мошенников. Он обратился в полицию, где возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

В пресс-службе УМВД России по Казани напоминают: чтобы не стать жертвой мошенников, ни в коем случае не сообщайте личные и банковские данные незнакомцам. Перепроверяйте любую информацию, поступающую от сомнительных лиц и не переводите деньги на неизвестные счета.

#Мошенничество #лжесотрудник банка
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